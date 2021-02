S10 invade pista contrária e choca-se contra um Renault na Estrada do Caverá

Compartilhe















Acidente entre uma caminhonete S10 e um carro Renault Logan resultou em danos de grande monta em ambos os veículos. O Comando Rodoviário da Brigada Militar atendeu a ocorrência que foi enquadrada como fuga do local do acidente pelo condutor da S10.

Segundo informações, os policiais rodoviários estaduais receberam a informação de um acidente na VRS 806, Estrada do Caverá, nas imediações da entrada do Corredor dos Boiões. No local, eles visualizaram os dois veículos e, na sequência fizeram contato com a motorista de 34 anos do Renault Logan. A mesma disse trafegava sentido interior/ BR 290, quando no KM 3, o motorista da S10 que estava no sentido contrário, teria invadido a pista e atingido o carro. No logan estava a condutora e mais os filhos e outra carona(adulta). Assim que bateu, o condutor da S10 saiu do local e não tinha sido localizado. O carro ficou atravessado em um dos sentidos da rodovia.

Desta forma, os policiais foram informados que o motorista de 57 anos da caminhonete estava saindo de uma propriedade nas adjacências do local. Na residência ninguém o conhecia, mas ele chegou no endereço para, segundo ele, se proteger de algumas pessoas pois ficou com receio e por ter ingerido duas latas de cerveja.

Foi ofertado o etilômetro para ambos condutores. A mulher teve o resultado zero, já o homem negou-se a realizar o teste. Ele não foi preso em flagrante pois não apresentava dificuldades motoras e também não houve feridos. Os envolvidos dispensaram o atendimento da ambulância.

A caminhonete que estava fora da pista, foi recolhida pelo guincho e o carro liberado para que a proprietária realizasse a remoção. O acidente foi por volta das 17h40min de domingo na VRS 806, Estrada do Caverá. Mesmo local que, há cerca de uma semana também ocorreu um acidente com um idoso. O mesmo perdeu o controle e saiu da rodovia.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar atendeu a ocorrência.