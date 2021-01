Tempo nublado e com pancadas permanece nos últimos dois dias de janeiro em Alegrete

Compartilhe















Nas últimas 24 horas, conforme o monitoramento hidrológico da Sala de Situação SEMA RS foram registradas chuvas com distribuição irregular nas áreas de contribuição de praticamente todas as bacias gaúchas: Quaraí (20mm), Santa Maria(45mm), Ibicuí (10 a 35mm), Butuí-Icamaquã (12mm), Piratinim (35mm), Ijuí (20 a 60mm), Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo (30 a 75mm), Apuaê-Inhandava (20mm), Alto Jacuí (15 a 30mm), Taquari-Antas (20 a 50mm), Caí (20mm), Sinos (25mm), Gravataí (15mm), Lago Guaíba (12mm), Baixo Jacuí (30mm), Vacacaí-Vacacaí Mirim (50mm), Camaquã (35mm), Mirim-São Gonçalo (20 a 115mm) e Negro (20mm).

Nas estações monitoradas, encontram-se em elevação os rios Caí, Ijuí, Icamaquã e principalmente o Rio Jaguarão no extremo sul do estado o qual apresentou uma elevação mais significativa nas últimas horas e pode ter a condição de alerta indicada ao longo do dia.

Para as próximas horas ainda há previsão de chuvas em praticamente todo o estado. São esperadas respostas significativas em nível de sub-bacia, ou seja, em córregos, arroios e rios de menor ordem hidrológico com eventos de rápida resposta, tais como enxurradas e alagamentos.

Em nível de bacia também devem ocorrer elevações mais significativas quando em comparação aos eventos das últimas semanas, principalmente em bacias como Quaraí, Mirim-São Gonçalo, Santa Maria, Negro, Ibicuí e Vacacaí-Vacacaí Mirim onde são esperados os maiores acumulados, além das bacias do norte do estado, onde o solo está úmido e alguns rios acima da normalidade: Passo Fundo, Várzea, Apuaê-Inhnadava, Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo, Ijuí.

A condição hidrológica de ATENÇÃO segue indicada para todas as bacias e sub-bacias do estado, com destaque para as mencionadas anteriormente.

A condição hidrológica de ALERTA em função da baixa disponibilidade hídrica segue indicada para as bacias do Camaquã, Santa Maria, Negro, Ibicuí, Butuí-Icamaquã, Piratinim, Ijuí, Turvo-Santa Rosa-Santo Cristo, Passo Fundo, Várzea, Vacacaí-Vacacaí Mirim, Pardo, Baixo Jacuí, Lago Guaíba, Caí, Sinos, Gravataí e Rio Uruguai. Demais bacias em condição hidrológica de ATENÇÃO.

Para o sábado (30), um sistema de baixa pressão reforça as nuvens carregadas e há risco para chuvas expressivas na fronteira com o Uruguai e Argentina. Os indicativos são do SEMA-RS (Sala de situação). Nas demais áreas temporais, com raios, queda de granizo e rajadas de vento se espalham durante a tarde, mas de forma mais isolada. No domingo (31), o sistema de baixa pressão que estava no Uruguai ganha força e forma um ciclone

extratropical. Com isso o risco para ventanias, chuva volumosa, trovoadas e granizo aumenta em todo o Rio Grande do Sul. Este sistema ganha força por causa do corredor de umidade que chega do Norte do Brasil.

Pelo site meteorológico Climatempo, a chuvarada logo após ao meio-dia de sexta confirmou a previsão. O tempo nublado deu lugar a uma intensa pancada de chuva que durou 5 minutos na região central, local em que a reportagem fez alguns registros.

No sábado a estimativa de 25 mm, dia de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Para o último dia de janeiro, a previsão permanece de chuva, de modo passageira, com 20 mm durante o dia e à noite tempo firme.

Para segunda-feira (1º), são estimados 39 mm, num dia de sol com algumas nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e a noite.

Júlio Cesar Santos