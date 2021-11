05 de novembro: Dia da Cultura e da Ciência

Rui Barbosa, o “Águia de Haia”, tinha um talento nato, falava quase todas as línguas existentes e a facilidade de aprende-las era surpreendente. Ficou conhecido quando, na Conferência de Paz em Haia – Holanda, disse: “- E que língua quereis que eu fale?”, pois ele falava diversos idiomas. Quando saiu do Brasil, a língua que faltava aprender era árabe, uma das mais difíceis. Porém, durante a viagem até a Europa, Rui aprendeu e dominou a língua. Barbosa foi o jurista brasileiro que passou a morar na cidade de Londres e, com tamanho talento, colocou a seguinte placa em frente a sua casa: “Ensina-se inglês aos ingleses”, história que serviu de inspiração à muitas pessoas e acontecimentos, inclusive a esta comemoração.

No dia 15 de maio de 1970, a lei n° 5.579 instituiu o “Dia da Cultura e da Ciência”, a ser comemorado no dia 05 de novembro de cada ano, no Brasil e no Mundo, sendo uma homenagem a data natalícia de figuras exponenciais das letras e das ciências.

CIÊNCIA

Do Latim scientia, significa conhecimento, trata-se de qualquer prática sistemático ou qualquer conhecimento. Hoje em dia, usado de forma mais restrita, significa adquirir conhecimento baseado no método científico. Quando procuramos o significado em outras fontes, logo achamos: “Investigação racional ou estudo da natureza, direcionando à descoberta da verdade. Tal investigação é normalmente metódica, ou de acordo com o método científico – um processo de avaliar o conhecimento empírico.”.

A ciência é ampla e, resumindo, é todo tipo de conhecimento adquirido por estudos ou pesquisas.

CULTURA

É o acumulo de vivência histórica e de significados sociais, como: valores, fé, técnicas, linguagens ou gosto por alguma coisa, sendo construídos de forma individual ou coletiva. A cultura tem ligação direta com o modo de vestir, de morar, de comer, de trabalhar, de rezar, de se comunicar, de interagir e, inclusive, dos gostos.

A cultura é viva, está em constante transformação, ou seja, não se pode afirmar que a cultura é a parte conservadora e tradicionalista, pois ela vai se modificando ao passar dos anos e aumentando a cultura.

Geovanna Valério Lipa