10ª Coordenadoria de Saúde já distribuiu 11 remessas de EPIs na região

A 10ª Coordenadoria Regional de Saúde está contemplando os 11 municípios da região com uma variedade de equipamentos de proteção individual.

Os materiais serão usados por profissionais de saúde que atuam no cuidado a pacientes com coronavírus. Para garantir a proteção de profissionais de saúde que atuam na linha de frente do enfrentamento à COVID-19, o Ministério da Saúde já distribuiu 115,2 milhões de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para todo o país.

A delegada interina da 10ª CRS Andreia Carneiro, desde o dia 31 de março tem feito um trabalho elogiável na região coordenando a distribuição e garantindo o repasse para os hospitais. Na primeira remessa, as secretarias municipais de 11 cidades da região foram contempladas.

Já no início de abril, os hospitais de Alegrete, Santana do Livramento, São Gabriel e Rosário do Sul começaram a receber os equipamentos. Segundo a delegada, desde abril até a última quarta-feira (19), já foram concluídas 11 remessas aos hospitais e secretarias municipais.

Entre os itens estão máscaras, aventais, óculos e protetores faciais, toucas, sapatilhas, luvas e álcool. As entregas representam mais um, entre diversos esforços do Governo do Estado, para auxiliar e reforçar as redes de saúde dos estados e municípios no combate a pandemia da COVID-19.

“Estamos trabalhando afim de dar eficiência no processo de entrega. Estamos agilizando de maneira que todos hospitais e secretarias municipais recebam em dia os equipamentos de proteção”, explicou a delegada.

Do total de EPIs distribuídos até o dia 7 de junho, 3,9 milhões foram entregues às forças de segurança pública. Ao todo, o Ministério da Saúde já entregou aos estados 530,2 mil litros de álcool, 2,9 milhões de aventais, 34,6 milhões de luvas, 5,3 milhões de máscaras N95, 53,1 milhões de máscaras cirúrgicas, 1,4 milhão de óculos de proteção, 450,7 mil sapatilhas, 15,4 milhões de toucas e 1,2 milhão de protetores faciais. O Rio Grande do Sul já recebeu 3,4 milhões de EPIs do Ministério da Saúde.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução