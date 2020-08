Laboratório envia, para Alegrete, resultado do teste de idosa que morreu com suspeita da Covd-19

Compartilhe









A Secretaria Municipal de Saúde recebeu na manhã desta quinta-feira(20), a confirmação do resultado negativo para Covid-19 da idosa que estava na UTI da Santa Casa de Alegrete e faleceu no final da tarde de ontem(19). Com esse resultado, o município mantém o número de 12 óbitos.

A paciente estava internada na UTI, na ala Covid-19, devido aos sintomas apresentados, porém, também tinha outras comorbidades. Frente à pandemia do novo coronavírus, foi coletada amostra para testagem. O corpo da idosa, de 67 anos, será velado e sepultado nesta quinta-feira.

No último Boletim Epidemiológico, na quarta-feira, 19, foram registrados 9 casos positivos de Covid-19 e 11 pacientes recuperados em Alegrete. Os positivos são 6 mulheres e 3 homens, com idades entre 16 e 67 anos, 8 estão em isolamento domiciliar e um hospitalizado. Os recuperados estavam em domicílio.

Agora são 426 casos confirmados, com 286 recuperados, 128 ativos (119 em isolamento domiciliar, 8 hospitalizados em Alegrete e 01 hospitalizado em Santa Maria) e 12 óbitos.

São 4.319 pessoas testadas, sendo 3.883 negativos, 426 positivos e 10 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 316 pessoas.