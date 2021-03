10ª CRS de Alegrete recebe a maior remessa de vacinas desde o início da vacinação

Compartilhe















A última remessa de vacinas contra a covid-19 recebida pelo Rio Grande do Sul, na quarta-feira (17), começou a ser distribuída às coordenadorias regionais de saúde (CRS) nesta quinta-feira (18). Trata-se do segundo maior lote de imunizantes que o Estado recebeu, com 318,2 mil doses de CoronaVac.

A partir das 10h, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre retirou suas doses na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na Capital. Conforme informações da Coordenadora da 10ª CRS de Alegrete, Heilli Temp, para região são 12.760 doses, destas, 2.360 para Alegrete.

A coordenadora explicou que essa é a oitava e maior remessa que a 10ª CRS recebe desde o início da vacinação. As demais ficavam em torno de 8mil vacinas.

Nesta sexta-feira inicia a vacinação dos idosos, em todas as UBSs com salas de vacinas a partir das 8h30 e no antigo PAM (UBS Bento Gonçalves) a partir das 8h. Sábado a vacinação acontecerá no antigo PAM também a partir das 8h até o meio-dia. Para se vacinar é preciso levar documento com foto e CPF.

Das novas doses, 1881 são para a aplicação da primeira dose em idosos com 73 anos ou mais, 21 para socorristas bombeiros e 458 para trabalhadores da saúde que estão atuando estabelecimentos de saúde como hospitais, ambulatórios, Unidades Básicas de Saúde, laboratórios, farmácias, funerárias, entre outros, que se enquadrem no ofício circular nº 57/2021/SVS/MS de 12 de março, mediante comprovante de vínculo empregatício.

Segundo a secretária de Saúde Haracelli Fontoura, “estamos preparados para dar seguimento a imunização da nossa população. Preparamos uma logística especial para realizar o processo de vacinação da melhor forma possível, com o objetivo de evitar esperas”, afirmou.

As doses de CoronaVac serão destinadas para a vacinação de idosos de 73 a 76 anos, profissionais de saúde ainda não imunizados e bombeiros militares operando no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A definição foi feita durante uma reunião, realizada na tarde de ontem, com participação da Secretaria da Saúde (SES) e do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS). As regras de idade podem variar de acordo com as doses disponibilizadas para cada município.

Confira quantas doses cada município, da 10ª CRS, vai receber:

Flaviane Antolini Favero Com informações :Gaúcha/ZH/DPCOM