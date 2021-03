De cada 10 pessoas entubadas, sete vão a óbito revela estatística

Compartilhe















No relatório semanal, elaborado pelo analista de dados Marco Rego, aponta que de 10 a 16 de março foram 659 casos acumulados de novas infecções, sendo que na semana anterior houve a confirmação de 748, demonstrando assim uma aparente queda de 12% com relação aos sete dias anteriores, em Alegrete.

Também foram registrados 521 casos de recuperações, comparando-se com os últimos sete dias que foram registrados 234 casos, houve um aumento de 122,6% no índice de recuperados.

Na semana de 10 a 16, segundo o relatório, no Município, houve aparente melhora na média móvel diária de novas confirmações para COVID-19, totalizando a média em 94,1 novos casos diários, já que nos últimos 7 dias foi registrada a média de 106,9 novos casos diários, confirmando assim uma queda de 12% com relação à última semana.

A semana se encerra com aumento no volume de casos ativos, totalizando 1449 casos, em contraponto com os 1338 casos ativos contabilizados nos últimos 7 dias.

No dia 16 de março de 2021, Alegrete possuía a taxa de 76,6% de casos recuperados, 21,70% de casos ativos e uma letalidade aparente de 1,65%, dos casos confirmados. Em comparação, no dia 09 de março, Alegrete possuía a taxa de 76,4% de casos recuperados, 22,24% de casos ativos e uma letalidade aparente de 1,38%, dos casos confirmados.

Dados contabilizados até o dia 15 de março, apontam que 10,1% das pessoas confirmadas para COVID-19 utilizam ou utilizaram o sistema de saúde, todavia fica demonstrada um aumento de 0,2 pontos percentuais com relação aos últimos 7 dias, aumento este em virtude do cumulativo elevado de novas infecções.

Já com relação à UTI, houve um total, desde o início da epidemia em nosso município, de 154 internações, dessas 107 vieram à óbito. Assim, constata-se uma taxa de 69,5% de pessoas que são internadas em UTI acabam indo a óbito.

DPCOM