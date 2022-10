10ª CRS promoveu capacitação em estomias

Share on Email

A 10ª CRS representada pela profissional Carla Gediel, Coordenadora do Programa de Pacientes Estomizados, promoveu Capacitação em Estomias para todos os profissionais da região.

Estomia do ponto de vista cirúrgico, refere se a abertura feita para exteriorização de um órgão, normalmente realizadas em pacientes oncológicos, com doenças inflamatórias intestinais (retoculite ulcerativa, doença de Crohn).

Capacitação em estomias na 10ª CRS em Alegrete

Ao todo participaram 30 profissionais, dentre eles enfermeiros e técnicos de enfermagem que prestam assistência a estes pacientes. O trabalho conta com o apoio das empresas Convatec e Fufamed que disponibilizaram as enfermeiras especialistas, Catiane Luz e Carolina Fortes, para ministrar o curso teórico e prático, o mesmo tem como objetivo qualificar e multiplicar este conhecimento para que cada vez mais ocorra um atendimento humanizado aos pacientes.