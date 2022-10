Homem que tentou realizar assalto a pedestre acabou agredido por desconhecido

Share on Email

Um homem foi encontrado ferido, em via pública, nas imediações da Praça Osvaldo Aranha, em Alegrete.

De acordo com informações, a guarnição da BM foi acionada por volta das 22h, de sexta-feira(28), na região central da cidade, nas proximidades da Praça Osvaldo Aranha.

No endereço, os policiais localizaram um indivíduo ferido, o homem, de 27 anos, apresentava escoriações nos braços, pernas e cabeça. Ele informou que tinha sido agredido, porém, não recordava como tinha ocorrido.

Segundo relato de populares, que estavam perto do local, o indivíduo teria tentado assaltar um pedestre, e um outro homem ao perceber, teria o agredido para defender a vítima.

O agressor e a suposta vítima do roubo não foram localizados. Foi confeccionado o registro do fato no endereço.