Policial civil aposentado é morto a tiros em tentativa de assalto em Santa Maria

Um policial civil aposentado foi morto a tiros em uma tentativa de assalto na madrugada deste sábado (29) no Centro de Santa Maria. A vítima foi identificada como Danilo Antão do Amaral, de 58 anos.

De acordo com a Brigada Militar, o caso aconteceu pouco depois da meia-noite, na Rua Coronel Niederauer próximo da esquina com a Serafim Valandro.

Conforme o delegado responsável pelas investigações, André Diefenbach, Amaral estava dentro do carro, estacionado na frente do estabelecimento comercial de familiares. Ele daria uma carona para o dono do local.

Quatro pessoas dentro de um carro, que passava pela rua, viram o homem parado, com o carro ligado, e tentaram realizar o assalto. Amaral reagiu e conseguiu atirar em um dos homens, que ficou ferido. Porém, a vítima também foi baleada e acabou morrendo no local.

O suspeito ferido, um jovem de 19 anos, está internado em um hospital da cidade sob custódia da polícia. Os outros três estão sendo procurados.

A Polícia Civil investiga o caso.

Por Jewison Cabral, RBS TV Santa Maria