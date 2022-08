12° BE realiza Curso de Atendimento Pré-Hospitalar para agentes da segurança pública

Foi realizado no auditório do 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12º BE Cmb Bld),um curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático, para policiais civis e outros Agentes da segurança pública, lotados na Guarnição de Alegrete.

O objetivo do curso de APH tático foi capacitar os agentes a realizarem os primeiros procedimentos fora do ambiente hospitalar e em caráter de urgência.

Foram dois dias de cursos com atividades teóricas e práticas. No intuito de melhorar a capacitação de seus quadros, o 12º BE Cmb Bld participou com três militares da Seção de Saúde do Batalhão, para realizarem o referido curso.

Além de policiais civis, houve participação da PRF; Agentes da Susepe, Brigada Militar e Guarda Municipal.

Fotos: Sd Finger