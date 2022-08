Jogando em casa, Alegrete fica em 3º na etapa da Liga Regional de Voleibol

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A cidade de Alegrete foi palco no último final de semana do 3° Torneio aberto de Voleibol, que sediou mais uma etapa da Liga Gaúcha de Voleibol no naipe feminino.

As disputas foram realizadas no ginásio do Colégio Divino Coração que recebeu um bom público para assistirem um espetáculo de voleibol.

Seis equipes disputaram a etapa, de Alegrete o Vôlei Feminino Alegrete e o União juntamente com o Sputink de Uruguaiana; PDV Rosário do Sul; Sul Vôlei Bagé e Vôlei Feminino Itaqui.

A equipe do VFA organizou o evento que contou com distribuição de erva mate, descontos em restaurantes para os participantes da etapa. Um rol de patrocinadores apoiou o esporte e mais uma vez as gurias deram um show em quadra.

Na fase classificatória as equipes se enfrentaram dentro das chaves, onde os dois primeiros de cada avançaram direto para as semifinais. Os segundos e terceiros disputaram uma repescagem chave contra chave e os dois vencedores passaram para semi.

O Sul Vôlei Bagé levou a melhor na grande final em cima da boa equipe do Sputink de Uruguaiana.

Na disputa do 3º lugar deu Alegrete, o VFA fez 2 a 1 no PDV Rosário.

No próximo dia 21, o município sedia a etapa masculina da Liga Regional de Voleibol no ginásio do Colégio Divino Coração.

Fotos: Heverton e Suelen Gomes