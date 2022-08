Três homens passam três dias em motel e acabam brigando na saída

Share on Email

No último final de semana a passagem de três amigos dentro de um quarto de motel teria terminado em agressão e um dos indivíduos ferido foi levado à UPA.

A denúncia chegou ao PAT, por meio de um outro amigo em comum de um dos envolvidos. A história foi de que o trio teria ficado durante três dias em um quarto de motel. Eles estariam no local em razão de que um deles ter uma certa quantia(dinheiro) em um aplicativo no aparelho celular.

Entre as festas que fizeram e o consumo, no final, após a conta paga, dois dos indivíduos teriam agredido o amigo que não teria liberado mais valores do dinheiro, que eles tinham conhecimento que ainda sobrava.

Ferida, já na área externa do estabelecimento comercial, a vítima teria sido socorrida.

Um homem foi à Delegacia de Polícia para registrar o fato, porém, em decorrência de uma prisão em flagrante, não teria feito, naquele momento.

Os policiais militares e civis realizavam o registro de uma prisão em flagrante por tráfico de drogas. Não há confirmação se a ocorrência foi realizada em outro momento ou pela internet.