17º Seminário CAAL: conheça os palestrantes que farão parte do evento

A proposta é reunir especialistas reconhecidos para abordar os temas mais relevantes do agronegócio regional, estruturando uma tarde de aprendizado concentrado, objetivo e aplicável. Sem dispersão, direto ao ponto e sem conteúdo que se arrasta. Apenas conhecimento que funciona na prática.

O cenário agrícola em 2026, mais do que prognósticos, exige análise séria, contextualização e ferramentas para pensar estrategicamente. Os produtores enfrentam pressões reais, como a crise do arroz, as limitações hídricas, o elevado custo operacional e, agora, a incerteza climática provocada pelo El Niño. Nesse contexto, conversar com quem pesquisa, experimenta e projeta alternativas deixa de ser um complemento e passa a ser uma necessidade.

O sorgo apresenta resultados concretos em regiões onde o milho e o arroz enfrentam limitações. Por isso, Leandro Teichmann trará insights de quem valida essas experiências na prática, compartilhando observações e aprendizados construídos diretamente no campo.

Eloir Daltoé complementa essa visão sob outra perspectiva: as oportunidades emergentes. Enquanto Teichmann mostra o que funciona hoje, Daltoé aponta para onde o mercado respira, destacando nichos que exigem estratégia além da safra imediata.

Jossana Cera, meteorologista do IRGA, apresentará as previsões climáticas para a safra 2026/27. Quando uma especialista em clima traduz os fenômenos meteorológicos para a realidade agrícola, a análise se torna acionável. A possibilidade de chuva acima da média deixa de ser apenas uma previsão e passa a influenciar decisões sobre o calendário de plantio. O El Niño sai da abstração para se tornar um parâmetro operacional que orienta o planejamento.

Ênio Marchezan, professor e pesquisador de carreira na área do arroz pela UFSM, falará sobre o cultivo do arroz em tempos de El Niño com o rigor de quem trabalha com dados reais. Conhece profundamente a pesquisa, mas também compreende o dilema do produtor diante de uma safra cara, de um mercado pressionado e de margens reduzidas. Sua orientação contribui para reduzir riscos nas decisões de plantio.

Paulo Regis apresentará o milho irrigado como uma alternativa viável para as terras baixas. Essas áreas representam desafios como encharcamento, drenagem difícil e custos elevados. Entretanto, sob condições adequadas e com a tecnologia correta, o milho irrigado pode oferecer rentabilidade competitiva diante do cenário atual.

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Danilo SantAnna levará a integração lavoura-pecuária para além da diversificação, mostrando a construção de um sistema produtivo integrado. Lavoura que alimenta o gado. Gado que nutre o solo. Rotação que reduz a pressão de pragas. Uma propriedade menos dependente da monocultura e das oscilações do preço das commodities.

Serão seis especialistas e seis temas que dialogam entre si, com conteúdos diretos, práticos e uma programação pensada para oferecer aprendizado de qualidade, sem desgaste de atenção.

17º Seminário CAAL

📅 7 de agosto

🕐 13h

📍 CTG Farroupilha – Alegrete

✅ Evento gratuito

Acompanhe @coop.caal para mais detalhes sobre o evento.