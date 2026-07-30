Guarda Municipal e CIOSP impedem possível furto de fiação próximo à Unipampa

A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo e reforça a importância da comunicação entre a comunidade e os órgãos de segurança.

Na última semana, a redação do Alegrete Tudo recebeu relatos de moradores alertando sobre a suspeita de furtos de fios na região. As denúncias vieram acompanhadas de imagens que mostravam sinais de danos na estrutura de iluminação pública. Diante das informações, o material foi imediatamente encaminhado ao secretário municipal de Segurança, Uillian Rodolfo, e ao diretor de Iluminação Pública, Matheus Araújo, que, até aquele momento, ainda não tinham conhecimento da situação.

Nesta semana, durante patrulhamento preventivo, uma guarnição da Guarda Municipal foi acionada após informação repassada pelo CIOSP sobre um indivíduo em atitude suspeita tentando furtar fios nas proximidades da universidade. Com o apoio de uma segunda equipe, os agentes realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, foram encontrados com o suspeito uma faca e materiais comumente utilizados em furtos de fiação. Os guardas também constataram danos em canos plásticos existentes nas proximidades do local.

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Em consulta aos Sistemas Integrados de Segurança Pública, foi verificado que o homem possui diversos antecedentes criminais. Apesar disso, durante a averiguação, não foi constatada a materialidade do crime, já que não havia fios cortados ou subtraídos, impossibilitando a caracterização do flagrante.

Diante da ausência de elementos que configurassem o delito, o indivíduo foi orientado sobre as implicações legais do furto qualificado e liberado. As equipes permaneceram realizando patrulhamento preventivo na região para reforçar a segurança.

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O episódio evidencia a importância das denúncias feitas pela população e da rápida troca de informações entre comunidade, imprensa e órgãos públicos. A atuação coordenada entre o CIOSP e a Guarda Municipal foi decisiva para impedir que o possível furto se concretizasse, preservando o patrimônio público e reforçando a segurança nas imediações da Unipampa.