DTG Juventude homenageia as mulheres que construíram o Rio Grande durante o Juvenart 2026

O campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) recebe mais uma edição do Juvenart, considerado o maior e mais importante festival de danças tradicionais da categoria juvenil do Estado. Durante quatro dias, centenas de jovens dançarinos representarão suas entidades em um espetáculo que vai muito além da competição: é a celebração da cultura gaúcha, da disciplina e da continuidade das tradições.

Neste ano, o evento registra um marco histórico. Foram 149 grupos inscritos, o maior número em 22 anos de Juvenart, com expectativa de reunir cerca de 20 mil pessoas entre competidores, familiares, instrutores e público. Entre as delegações está Alegrete, representada pelo DTG Juventude e pelo CTG Farroupilha.

Chegar ao Juvenart exige muito mais do que talento. São meses de preparação intensa, ensaios praticamente em dois turnos e dedicação absoluta de dançarinos, instrutores e famílias. O elevado nível técnico da competição faz com que cada detalhe da coreografia seja trabalhado exaustivamente até o momento de entrar no tablado.

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O DTG Juventude chega ao Juvenart 2026 levando como coreografia de entrada “As Marias do Rio Grande”, uma homenagem à mulher gaúcha e ao papel fundamental que ela desempenhou na construção da história do Estado.

A apresentação retrata as inúmeras “Marias” que marcaram gerações. Mulheres que enfrentaram as adversidades do campo, mantiveram viva a estrutura das famílias, educaram filhos, preservaram tradições e ajudaram a construir a identidade cultural do povo gaúcho.

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Mais do que um nome, Maria representa a força feminina que atravessa o tempo. Aquelas que caminharam pelos campos do pampa enfrentando o vento minuano, sustentaram os lares durante as ausências dos homens nas guerras e no trabalho e transmitiram valores de respeito, coragem e perseverança.

É com essa narrativa que o grupo retorna ao palco do Juvenart, buscando emocionar o público e apresentar uma coreografia que une técnica, sensibilidade e identidade cultural.

Além da preparação do elenco, o DTG Juventude também recebeu neste período a assessoria do bailarino, coreógrafo e instrutor Soly Júnior. Campeão do Desafio Farroupilha da RBS TV em 2017 e vencedor do Juvenart em 2018 ao lado de Cláudio Melo, o uruguaianense atua atualmente no Mato Grosso, onde desenvolve trabalhos em centros tradicionalistas de grande investimento, e esteve em Alegrete acompanhando os últimos ensaios antes da viagem.

Para os integrantes da invernada juvenil, o Juvenart representa o ápice de uma temporada construída com dedicação diária. Mais do que disputar colocações, o grupo leva para Santa Maria uma mensagem de valorização da mulher gaúcha e da cultura que atravessa gerações.

Quando as luzes do tablado se acenderem, serão meses de trabalho resumidos em poucos minutos. É nesse instante que técnica, emoção e tradição passam a caminhar juntas diante do público e dos avaliadores.