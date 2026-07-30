Juvenart 2026 coloca novamente o CTG Farroupilha entre a elite da dança tradicional gaúcha

O Juvenart, realizado no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), chega à edição de 2026 consolidado como a principal vitrine das invernadas juvenis do Estado.

O evento reúne este ano um recorde histórico de 149 grupos inscritos, movimentando aproximadamente 20 mil pessoas durante a programação. Entre os representantes de Alegrete estarão o DTG Juventude e o CTG Farroupilha, entidade que volta a disputar a categoria de maior prestígio da competição com o objetivo de alcançar novamente a grande final.

A preparação começou muito antes da viagem para Santa Maria. Foram semanas de ensaios intensos, praticamente em dois turnos, exigindo dedicação integral dos dançarinos e da equipe técnica para enfrentar um dos concursos mais disputados do tradicionalismo gaúcho.

O CTG Farroupilha integra a Força A, considerada a elite da dança tradicional no Estado. A categoria reúne os grupos mais qualificados e de maior investimento do Rio Grande do Sul, tornando cada apresentação um verdadeiro desafio técnico e artístico.

A entidade alegretense será a segunda a entrar no tablado na manhã de sábado, diante de uma chave considerada uma das mais fortes do Juvenart. Entre os concorrentes estão potências como Aldeia dos Anjos e Rancho da Saudade, multicampeões da modalidade, além do Rincão da Amizade.

Mesmo diante da força dos grandes centros, o Farroupilha carrega um feito histórico que permanece como referência no tradicionalismo gaúcho. Em 2018, conquistou o título do Juvenart, tornando-se o último campeão da competição fora dos grandes centros urbanos.

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A conquista ganhou ainda mais significado porque entidades de cidades menores enfrentam desafios muito maiores para formar grupos competitivos. Enquanto regiões metropolitanas contam com um universo muito maior de bailarinos e recursos financeiros, municípios como Alegrete precisam construir seus elencos com dedicação comunitária, planejamento e investimento muito mais limitado.

Buscando fortalecer ainda mais o trabalho desenvolvido em 2026, o CTG Farroupilha trouxe novamente o instrutor Soly Júnior. Natural de Uruguaiana, o coreógrafo foi campeão do Desafio Farroupilha da RBS TV em 2017 e venceu o Juvenart em 2018 ao lado de Cláudio Melo.

Atualmente trabalhando de forma permanente no Mato Grosso — onde os centros de tradições investem fortemente na formação de grupos competitivos — Soly permaneceu em Alegrete durante toda a reta final da preparação. Além de orientar a invernada juvenil e o grupo mirim do Farroupilha, também prestou assessoria técnica ao DTG Juventude.

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A missão do CTG Farroupilha é clara: conquistar uma vaga entre os dez melhores grupos do Estado e disputar a grande final de domingo.

Mais do que competir, o Farroupilha representa a tradição de uma cidade que já escreveu seu nome na história do Juvenart. Em meio às maiores potências da dança tradicional gaúcha, o grupo volta ao tablado carregando a responsabilidade de defender uma trajetória construída com talento, disciplina e paixão pela cultura do Rio Grande.