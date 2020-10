200 km dos Pampa vai mobilizar ciclistas em uma ação solidária

Compartilhe















Um grupo de aproximadamente 32 ciclistas vai encarar um maratona nesse final de semana.

O Desafio 200 km do Pampa deste ano vai ser uma verdadeira maratona solidária. Os participantes se propuseram a encarar uma pedalada de ida e volta até a cidade de São Francisco de Assis.

Com uma estimativa de 4h55min, para chegarem a “Querência do Bugio”, os participantes estão instigando a comunidade alegretense a doarem litros de leite.

A partir desta sexta-feira (09), as doações já podem serem feitas. O ponto de coleta será na esquina da Venâncio Aires com Tamandaré, na Santa Maria Bikes. No domingo (11), o Desafio dos Pampa inicia às 7h, com saída em frente ao Estádio Municipal Farroupilha.

Atendendo os protocolos do Distanciamento Controlado, a largada será feita de formas individualizadas para evitar aglomerações. Os ciclistas vão contar com carros de apoio ao longo do percurso.

Na chegada em São Francisco de Assis, os desafiantes terão um café à disposição num hotel da cidade para reporem as energias. Na cidade vizinha, todos atletas terão de cumprir os protocolos de prevenção ao coronavírus. Os ciclistas vão passar por aferição da temperatura e terão álcool gel disponibilizado para acessar o hotel em pequenos grupos, atendendo a capacidade de lotação do local.

A ideia do grupo é retornar tão logo reponha as energias, ao mesmo tempo que os ciclistas pedem o abastecimento de caixas de leite no ponto de coleta. “Queremos no mínimo a arrecadação de 200 litros, um litro por quilômetro já ajuda”, ressalta Claudino Garrido, um dos organizadores da aventura.

Essa será a 5ª edição do Desafio 200 km dos Pampa. Desde 2015, os ciclistas se aventuram até “Querência do Bugio”. O desafio que iniciou de forma tímida, com apenas 5 ciclistas, em 2020 terá mais de 30 desafiantes, inclusive de cidades da região.

O desafio está lançado e além de concluir os 200 km, o objetivo é a ação solidária de arrecadar doações em prol da Casa de Idosos – Residencial Conviver.

