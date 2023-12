2024 começa sem chuvas em Alegrete, aponta meteorologia

O fim de 2024 está se aproximando e com a chegada do novo ano, a previsão do tempo sempre é um fator importante para se ter conhecimento de como serão as celebrações da data.

Na sexta-feira (29), uma frente fria ingressa no Rio Grande do Sul, intensificando a chuva em todas as regiões. Na Região Central e Região Norte, os temporais devem ser mais fortes, com possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento. Em Alegrete, o dia começa com 21 graus e a máxima não ultrapassa os 29, durante a tarde estão previstos 32mm de chuva.

Na véspera do fim de ano, a previsão sinaliza tempo firme e com temperaturas elevadas. O dia começa com temperaturas por volta dos 23 gruas e ao longo do dia a tendência é que aumente e atinja os 31 graus.

No primeiro dia de 2024, o Rio Grande do Sul não tem previsão de chuva. A temperatura deve continuar amena. Em Alegrete, o feriado começa com 15 graus e a máxima não ultrapassa os 23, segundo o Climatempo, não há possibilidades de chuva para o primeiro de ano.