Cai sensivelmente o movimento na cidade neste fim de ano

Passado o Natal em que a cidade apresentou um movimento expressivo, tanto no comércio e com a vinda de amigos e familiares de quem mora aqui em Alegrete, os últimos dias do ano registra a grande diferença na ruas.

Já é visível a diminuição do movimento da cidade, inclusive nos horários de entrada no trabalho e que normalmente é muito carro e pessoas nas principais vias do centro. Muitos alegretenses já começaram a deixar a cidade, na quinta-feira (28) para passar a virada do ano no litoral ou vão para interior onde se reúnem com família e amigos. Nos mercados, o movimento não diminuiu, porque muitos ainda estão a procura de ítens para a ceia da virada.

Para o mês de janeiro normalmente cai o movimento na cidade, porque os todos os estudantes e professores estão em férias, além de muitos outros trabalhadores.