34ª Fenovinos destaca tradição, conhecimento, retomada nacional e reencontros

A 34ª edição da Feira Nacional Rotativa de Ovinos (Fenovinos), promovida pelo Sindicato Rural de Alegrete e a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco) terá a participação de 555 ovinos a prêmio, sendo 432 de galpão e 37 trios de rústicos das raças Merino Australiano, Ideal, Corriedale, Romney Marsh, Hampshire Down, Texel, Ile de France, Suffolk, Poll Dorset, Border Leicester, Dorper, Crioula e as variedades naturalmente coloridas.

A quantidade de animais em julgamento é 47% superior à edição passada e o maior número de animais de todas as edições da Fenovinos.

Além do grande número de exemplares a prêmio, a feira já tem uma expressiva quantidade de animais a venda entre remate de raças e rebanho geral, o que já dá a esta edição o título de maior Fenovinos do Rio Grande do Sul.

Paralelo à Fenovinos a Associação Brasileira de Criadores de Poll Dorset vai realizar a sua 1ª Exposição Nacional da Raça. A programação conta com julgamentos, remates, oficinas e palestras.

“Serão dias intensos de trabalho e muita movimentação em torno da ovinocultura” diz o presidente da Arco, Edemundo Gressler, ressaltando o tamanho desta Fenovinos. “Ela só cresce e demonstra a importância que tem no calendário de feiras do estado” , conclui.

A coordenadora pelo Sindicato Rural de Alegrete, Martha Louzada, fala do desafio e da enorme responsabilidade em pactuar com a Arco e com o setor produtivo de ovinos uma feira com a importância que tem a Fenovinos.

“Superação e trabalho são as palavras que encontramos agora para denominar a 34ª Fenovinos”, diz Marta, que destaca ainda que o compromisso feito pelo Sindicato Rural de Alegrete através do seu presidente Luiz Plastina Gomes, poderá ser visto por todos que estiverem no Parque de Exposições.

Conheça os jurados da 34ª Fenovinos:

Merino Australiano – José Ovídio da Costa e Ronaldo da Costa Filho

Ideal – Daniel Rocha

Corriedale – Francisco Linhares Bidone e Maurício Menendez (URU)

Romney Marsh – Frederico Pedroso e Pedro Henrique Pedroso

Hampshire Down – Gabriel Garcia Pintos (URU)

Texel – Danilo da Rosa Farias

Ile de France – José Otávio Nunes Maggi e André Plastina Gomes

Suffolk – Francisco Linhares Bidone

Border Leicester – José Ovídio da Costa

Poll Dorset – Ronaldo Carpes da Costa

Dorper – Gustavo Caringi de Oliveira Velloso

Crioula – Alexandre Pistoia Nessi

Ovinos Naturalmente Coloridos – Eduardo Amato Bernhard

Programação da 34ª Fenovinos:

Dia 08 – a partir das 8h – entrada dos animais a prêmio

– a partir das 8h – Curso de Adestramento de cães para pastoreio – Auditório Casarão

Dia 09 – das 8h ao meio-dia – Último prazo para entrada dos animais a prêmio

8h – Curso de Adestramento de cães para pastoreio – Pista de julgamento de bovinos rústicos

8h – Capacitação Técnica em grupo – Sanidade Ovina – Auditório Casarão

14h – Julgamento de admissão dos ovinos a prêmio – Galpão de Ovinos 1

17h30min – Palestra Melhoramento Genético aplicado aos ovinos – Auditório Casarão

Dia 10 – 8h – Início dos julgamentos de Classificação dos Ovinos – Pista Central e Pista de Rústicos

8h – Curso de Adestramento de cães para pastoreio e demonstração – Pista de julgamento de bovinos rústicos

19h – Remate Fêmeas da Silêncio / Poll Dorset – Transmissão Lance Rural

Dia 11 – 10h – Abertura Oficial da 34ª Fenovinos

11h – Escolha/votação do município sede da 35ª Fenovinos (2023)

12h – Oficina de Cortes de Carne Ovina – Galpão de Ovinos

12h30min – Churrascão de cortes de carne ovina

14h – Oficina de Certificação da Lã Gaúcha e demonstração da Comparsa Daniel Duarte

16h – Remate Multiraças e Rebanho Geral – Transmissão Lance Rural

19h – Saída dos animais