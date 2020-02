41ª Feira do Livro de Alegrete abre, ainda neste mês, inscrições para os estandes

A Prefeitura de Alegrete informa, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria de Educação, Cultura , Esporte e Lazer, que disponibilizará, dia 28/02, o regulamento para os Livreiros interessados em participar da 41ª Feira do Livro de Alegrete.

O mesmo relaciona-se à abertura das inscrições para ocupar 22 estandes destinados a pessoas jurídicas atuantes no comércio de livros (livreiros, distribuidoras e editoras) interessadas em participar de um dos maiores eventos regionais relativos à literatura.

A 41ª Feira do Livro de Alegrete será realizada no período de 02 a 07 de junho de 2020, no Largo do Centro Cultural Adão Hortiz Houayek, junto à Biblioteca Pública Mario Quintana, com o tema “Ler é Desvendar-se e Descobrir o Mundo”.