44 infectados ontem, e média diária acima de quando do inicio da pandemia, sinaliza um alerta grave em Alegrete

Muitas pessoas ainda não compreenderam a dimensão e a gravidade da situação. Somente na noite de ontem (9), Alegrete registrou 44 casos positivos do novo coronavírus. Além de um número ainda mais preocupante, 308 pessoas estão infectadas pelo vírus de forma ativa. Não é alarmismo, mas como descreve o alegretense, advogado, Marco Dorneles, uma pessoa que desde o início, de forma independente, passou a analisar e realizar gráficos sobre as estatísticas da Covid-19, é de conhecimento de muitos que 90% dos casos são assintomáticos.

IFFar prepara programa de promoção ambiental para a pesca amadora

Todos os confirmados (acumulados) representam somente 10% do total. Assim como, há relatos de que a eficácia do teste rápido gira em torno de 73% o que deixa uma margem de 27% de falsos negativos.

“Estamos no mesmo patamar de Uruguaiana. Só que, com um pouco mais da metade da população de lá.

As pessoas precisam entender que é indispensável o uso da máscara, a higienização e o distanciamento social.” – descreveu Marco.

O alegretense é uma referência muito importante em Alegrete e Municípios da região com seus estudos estatísticos gráficos que sempre demonstram a realidade do que está acontecendo e do que pode vir se concretizar com os últimos dados. Em muitos Países e Estados, o registro dessa segunda onda provocou estragos incalculáveis.

Motorista sofre acidente e abandona veículo na Cidade Alta

Mesmo com esses dados, que são assustadores, a Região 03 de Uruguaiana, que Alegrete faz parte, permanece na bandeira laranja, de risco médio de contaminação, segundo classificação do Governo do Estado.

Na última semana, os números recorrentes superiores a 30 casos positivos diários, durante três dias, e dois óbitos já preocupavam a população.

Redobrar os cuidados deve ser uma das alternativas para tentar frear esse contágio em Alegrete. Até o momento, pelo número de casos ativos e confirmados diários ainda é irrisório os pacientes hospitalizados. Uma das grandes preocupações da Rede de Saúde do Município é em razão de um possível colapso.

Bailarina alegretense entre as melhores de festivais em São Paulo e Minas Gerais

De acordo com o último Boletim Epidemiológico, são 1.190 casos positivos até o momento, com 19 óbitos e 76 pessoas aguardando o resultado.

Dos 308 ativos, são 19 pacientes hospitalizados e 289 em isolamento domiciliar. Sendo que, desde o início, o PAT recebeu denúncias de pessoas que não respeitam a quarentena, o que faz os cuidados básicos, uso de máscara, higienização e distanciamento social, ainda mais importantes.