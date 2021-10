6º RCB dá largada na temporada hípica Barão do Cerro Largo

A partir desta sexta-feira (29) inicia a temporada hípica Barão do Cerro Largo. O evento realizado pelo 6º RCB em Alegrete vai reunir conjuntos de várias cidades do RS.

Serão três dias de competição na pista do Regimento José de Abreu e em disputa o campeonato de salto do Comando Militar do Sul; Taça Divisão Encouraçada e o campeonato aberto.

O evento é organizado pelo Comando Militar do Sul, Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e 6º Regimento de Cavalaria Blindado. Além do apoio do 10º BLOG, 2ª Cia E Mec, 12ª Cia Com; Esquadrão de Comando da 2ª Bda de Cavalaria Mecanizada; 12º Pelotão de Polícia do Exército Mecanizado e Hospital da Guarnição.

Nesta quinta-feira (28), ocorre uma reunião técnica com os participantes no auditório do 6º RCB. As provas hípicas na pista de salto Tenente Lagreca será julgada de acordo com a última versão dos regulamentos dos estatutos da CBH; FGEE e regulamento do CMS e Taça Divisão Encouraçada.

As provas hípicas no 6º RCB, serão aberta ao público seguindo todos os protocolos sanitários vigente pelo último decreto estadual.

Foto: 2º Sgt Hiliunes