Última grande live da temporada será neste sábado pelo Alegrete Tudo

Mas um dos grandes destaques no período de isolamento, foram as lives. Aqui, na cidade, as ações com cunho social em prol de entidades e da Santa Casa de Alegrete, coordenadas por Diego Fagundes e Maysa Moreira, sempre foram um sucesso. E esse ciclo encerra-se neste próximo dia 30 com a Live de aniversário de Alegrete beneficente ao Asilo São Vicente de Paulo. O Lar abriga mais de 40 vovós.

Durante a programação com música boa, também, terá o sorteio de um ovelha doada por Rogério Guedes entre outro brindes. A live será no dia 30 de outubro, as 20h pela Página do Portal Alegrete Tudo. (Clique no link)

O evento realizado com apoio da Prefeitura Municipal de Alegrete e das empresas do Município, terá por objetivo trazer entretenimento e também auxiliar a instituição.

Na noite de sábado, Ketlen Esquirio e Hemerson Mendonça vão levar a boa música aos alegretenses em mais uma Live Show, coordenada por Diego Fagundes e Maysa Moreira. Este projeto que iniciou há alguns meses em razão da pandemia e já ajudou Santa Casa, Casa Lar do Idoso de Alegrete, APAE entre outros, se consolidou a cada edição com muito prestígio.

Uma boa nova anunciada é que no mês de dezembro será realizado o primeiro Domingo no Parque desde que a Pandemia iniciou e posteriormente provocou uma grande mudança de toda humanidade com o número de casos positivos e mortes. Assim, todos tiveram que se readaptar, muitas atividades canceladas e, dois anos depois, o arrefecimento com a vacinação, mostra um novo horizonte com ótimas perspectivas.

Então, fica o convite para que todos acessem o link e acompanhem a live, além de auxiliarem essa Casa lar que é de suma importância para todas as idosas que lá estão.

