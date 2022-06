6º RCB protagoniza tiro histórico na era dos Leopard no Exército Brasileiro

O dia 22 de junho de 2022, vai ficar marcado na história do 6º Regimento de Cavalaria Blindado.

A unidade militar de Alegrete realizou o primeiro tiro noturno com os Carros de Combate Leopard 1 A5 BR.

O exercício foi realizado no Campo de Instrução Barão de São Borja e concluiu a certificação para Emprego de Tropa Nível Pelotão do 2° Pelotão do 2° Esquadrão de Carros de Combate, peça de manobra que integra a SU FORSUL do Regimento.

O fato é histórico para o Regimento José de Abreu. Foi o primeiro registro de tiro noturno realizado por um regimento de cavalaria blindado, desde a chegada da família de blindados Leopard ao Exército Brasileiro.

Carros de Combate Leopard fazendo história no 6º RCB

Fotos: 6º RCB