6º RCB realiza instrução teórica sobre prevenção de incêndio no Regimento

O 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB) “ Regimento José de Abreu”, realizou uma instrução teórica sobre o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios do Regimento.

A instrução no auditório “Sala Coronel Kruel”, reuniu os militares da Organização Militar (OM), e foi ministrada ao Oficiais, Subtenentes e Sargentos do Regimento.

O objetivo é padronizar o acionamento do alarme; citar a composição, as atribuições e as ações corretas da Turma de Combate a Incêndio da Organização Militar e das Subunidades.

Durante o encontro, foi descrita as condutas em caso de incêndio no aquartelamento e durante o serviço em campanha. Na atividade foram observadas as medidas previstas para a prevenção e combate à pandemia da covid-19.

Júlio Cesar Santos Fonte e Fotos: 6º RCB