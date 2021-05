Mulher arromba loja e rouba um mil reais na Cidade Alta

Compartilhe















Uma mulher foi presa em flagrante após arrombar e furtar um estabelecimento comercial na Avenida Assis Brasil, em Alegrete.

Conforme a Brigada Militar, a guarnição foi acionada pouco antes da meia noite. No endereço, um homem estava com a acusada que foi contida por ele após ouvir o alarme da empresa acionar.

O relato do homem que reside ao lado do estabelecimento comercial, ao ouvir o barulho foi verificar e percebeu que a acusada saía do interior da loja com algo em mãos. Ele rapidamente foi ao encontro dela e a deteve. Nas mãos da mulher havia a quantia de quase mil reais.

Uma funcionária da empresa foi chamada e confirmou que o valor que estava faltando era exatamente o que a acusada tinha em sua posse. Ela quebrou vidros da porta e arrombou, desta forma, entrou na loja.

Todos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Alegrete e, em contato com o Delegado de Plantão foi determinado prisão em flagrante por furto qualificado. O valor foi restituído à vítima.