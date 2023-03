6°RCB estreita laços com a imprensa e destaca ações da unidade em Alegrete

O comando do 6º RCB com objetivo de estreitar laços com a impresna realizou dia 23 um café da manhã em seu regimento.

O comandante, Coronel Lopes da Cruz, falou do respeito que tem por quem transmite as informações sabendo da importância desse trabalho.

Ele mostrou, em vídeo, a história do 6º RCB que tem 124 anos em Alegrete, sendo que a história do Regimento já passa de 135 anos. Alem da formação militar, quem ingressa no Exército, o 6º RCB, realiza o curso básico de formação de Sargento desde o ano de 2006.

A Unidade também já participou, com seus militares, das forças de paz no Haiti, na favela da Maré no RJ e operação acolhida em Pacaraima. O comadante ainda comentou que recuperaram o blindado Osório que foi considerado o melhor do mundo.

Também estão presentes na comunidade em ações humanitárias como a Sanga Cheia que ajuda em épocas de enchente. E em ajuda a combate de incêndio como os que ocorreram nos últimos anos. A unidade ainda sedia a Equoterapia que ajuda crianças e jovens com necessidades

O Regimento José de Abreu é atuante nas operações faixa de fronteira e se prepara para integrar a Operação Arandu junto com exército argentino no país vizinho.