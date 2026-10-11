84ª Expofeira destaca a força do agronegócio em Alegrete

A abertura oficial da 84ª Expofeira Agropecuária de Alegrete foi realizada neste domingo (11), no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, reunindo autoridades municipais, representantes do Judiciário, lideranças rurais e integrantes da comunidade.

Entre os presentes estavam o prefeito Jesse Trindade, o vice-prefeito Luciano Belmonte, o presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Henrique Dorneles Fernandes, e o juiz de Direito Rafael Borba Echevarria. Secretários municipais, vereadores e representantes da Câmara Municipal também participaram da solenidade.

A cerimônia marcou um dos momentos institucionais da programação da feira, que começou no dia 6 de outubro e encerra suas atividades neste domingo.

Cavalgada das Mulheres integra a programação

A programação também contou com a participação da Cavalgada das Mulheres, promovida pelo Núcleo do Cavalo Crioulo de Alegrete. A iniciativa destacou a presença feminina nas atividades tradicionalistas e no universo equestre, integrando a programação da Expofeira.

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A participação reforça a presença de diferentes segmentos ligados à cultura gaúcha e às tradições do campo em um dos principais eventos do calendário agropecuário do município.

Sustentabilidade e desenvolvimento

Com o tema “Sustentabilidade no campo, desenvolvimento na cidade”, a 84ª Expofeira destaca a relação entre a produção agropecuária e a economia de Alegrete.

Realizada pelo Sindicato Rural de Alegrete, a exposição reúne atividades ligadas à produção rural, julgamentos de animais, remates, encontros técnicos, oportunidades de negócios e atrações voltadas à comunidade.

Além de valorizar os produtores e a pecuária regional, a feira movimenta diferentes setores da economia e promove a integração entre o meio rural e a área urbana.

A 84ª Expofeira Agropecuária encerra sua programação neste domingo (11), no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles.

Dando continuidade à programação nesta tarde tem:

Fotos: Assessoria do Sindicato – Vinícius Figueiredo