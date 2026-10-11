Homem de 32 anos morre ao cair de telhado no Passo Novo

Uma grande consternação tomou conta de familiares e amigos após a morte de Wagner Almeida, de 32 anos, na localidade do Passo Novo, em Alegrete, neste domingo 11. De acordo com informações preliminares, ele morreu após sofrer uma queda de um telhado enquanto realizava reparos na residência do pai.

Conforme informações, ele chegou a ser socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas, apesar dos esforços, não resistiu aos ferimentos e morreu. De forma preliminar, ele teria sofrido uma lesão grave na coluna e um corte profundo na cabeça.

Wagner havia voltado a residir no Passo Novo há poucos meses, onde estava morando com a família. Sua morte causou profunda tristeza entre pessoas próximas, especialmente por deixar dois filhos.

O registro da ocorrência foi realizado por familiares na Delegacia de Polícia de Alegrete. Até o momento, as circunstâncias do acidente ainda precisam ser esclarecidas.

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Vaquinha solidária busca ajudar a família

Diante da perda e das dificuldades enfrentadas pelos familiares neste momento de dor, amigos estão organizando uma vaquinha solidária para auxiliar a família com as despesas decorrentes do falecimento.

A campanha destaca que toda contribuição é bem-vinda e que qualquer ajuda pode fazer a diferença para os familiares neste período tão difícil.

As contribuições podem ser realizadas por meio da seguinte chave Pix:

Favorecida: Suelen Squizani Gagstetter

Chave Pix (CPF): 004.600.330-42

A iniciativa também busca mobilizar a comunidade para oferecer apoio e solidariedade aos familiares de Vagner.

Temporal de granizo deixou famílias em situação de vulnerabilidade

A tragédia ocorre em um período em que diversas famílias da região enfrentam dificuldades em razão dos estragos provocados pelo recente temporal de granizo, no dia 26 de setembro. Com telhados danificados, muitos moradores estão realizando consertos e reparos em suas residências.