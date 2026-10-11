A beleza da tradição e a força feminina marcam a 2ª Cavalgada das Mulheres em Alegrete

A manhã deste domingo, 11 de outubro, foi marcada por um espetáculo de beleza, tradição e protagonismo feminino em Alegrete. Integrando a programação da 84ª Exposição Agropecuária, a 2ª Cavalgada das Mulheres transformou o amor pela vida campeira em uma grande demonstração de força, união e orgulho das raízes gaúchas.

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Muito mais do que um desfile de amazonas e seus cavalos, a cavalgada representou o espaço conquistado pelas mulheres no tradicionalismo e no universo rural, reafirmando que a cultura gaúcha também é construída pelas mãos, pela coragem e pela sensibilidade feminina.

Promovida pelo Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Alegrete, a iniciativa percorreu as principais ruas da cidade, levando às vias urbanas a beleza dos cavalos, a identidade do tradicionalismo e uma mensagem de valorização da mulher gaúcha. Após o percurso, a programação previu o retorno ao Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, onde foi organizada uma confraternização entre as participantes.

Mais do que um encontro de mulheres e seus cavalos, a cavalgada destacou o espaço conquistado pelas mulheres no tradicionalismo e no universo rural, reforçando sua participação na preservação dos costumes e na construção da cultura gaúcha.

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De acordo com Maria Gomes, uma das organizadoras da cavalgada, o evento tem como objetivo valorizar a cultura gaúcha, o cavalo crioulo e, principalmente, a vida das mulheres. A iniciativa integra a programação do Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização e à prevenção do câncer de mama.

A mobilização também apoia o trabalho da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete, entidade que acolhe e auxilia mulheres que enfrentam o tratamento contra o câncer de mama e outros tipos de neoplasias no município.

A união entre tradicionalismo e solidariedade dá à cavalgada um significado especial: além de celebrar as raízes gaúchas, o evento chama a atenção para a importância do cuidado com a saúde feminina e para o apoio às pessoas que enfrentam a doença.

A segunda edição da Cavalgada das Mulheres registrou um grande volume de mulheres, incluindo participantes de outras cidades da região. A adesão demonstra o alcance da iniciativa e o interesse em participar de uma atividade que reúne cultura, convivência e conscientização social.

Montadas em seus cavalos, as participantes deram visibilidade à presença feminina em uma das manifestações mais representativas da tradição rio-grandense. A cavalgada também reforçou a importância de ampliar os espaços de participação das mulheres nas atividades campeiras, mantendo vivos os costumes transmitidos entre gerações.

Realizada de 6 a 11 de outubro, no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles, a 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete reúne atividades ligadas ao agronegócio, à produção rural, aos animais, aos negócios e à cultura regional.

Nesse contexto, a Cavalgada das Mulheres acrescentou à programação um momento dedicado à valorização da mulher gaúcha e à mobilização em torno de uma causa de saúde pública. A atividade evidencia a diversidade de expressões que compõem a identidade de Alegrete e a relação entre a tradição campeira e a comunidade.

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A 2ª Cavalgada das Mulheres reafirma que o tradicionalismo é construído por pessoas que mantêm vivas as histórias, os valores e os costumes do Rio Grande do Sul. Ao unir o cavalo crioulo, a cultura campeira e a campanha Outubro Rosa, o evento amplia o significado da celebração e fortalece os laços de solidariedade.

A iniciativa promovida pelo Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos de Alegrete celebra a força, a determinação e o amor às origens das mulheres gaúchas, ao mesmo tempo que contribui para dar visibilidade à prevenção do câncer de mama e ao trabalho de apoio realizado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer.

Em Alegrete, a cavalgada transforma a tradição em um espaço de encontro, participação e conscientização, mostrando que preservar a cultura também é reconhecer o papel das mulheres e sua contribuição para a história e a identidade do Rio Grande do Sul.

Fotos: Sindicato Rural e Kati Fotografias