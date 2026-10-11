Criadores e cabanhas são premiados na 84ª Expofeira de Alegrete

A noite de sábado, 10 de outubro, foi de reconhecimento aos criadores e expositores que se destacaram nos julgamentos da 84ª Exposição Agropecuária de Alegrete. O Sindicato Rural de Alegrete realizou o tradicional Jantar de Premiação no Restaurante do Parque Dr. Lauro Dornelles, reunindo representantes do setor agropecuário para a entrega dos prêmios conquistados durante a feira.

A cerimônia contemplou exemplares de diferentes raças e categorias de aves, ovinos, bovinos e equinos, com destaque para grandes campeonatos, premiações de trios, animais de galpão e rústicos. Os resultados reconheceram o trabalho de criadores e cabanhas que participaram dos julgamentos da exposição.

Realizada de 6 a 11 de outubro, a 84ª Expofeira reuniu atividades técnicas, julgamentos, oportunidades de negócios, capacitações e atrações abertas à comunidade no Parque Dr. Lauro Dornelles. A programação integrou diferentes segmentos da produção agropecuária e aproximou o público das atividades do campo.

Aves: premiações em diferentes continentes e categorias

Na exposição de aves, Éder Melo, do Criatório Canto Caipira, recebeu os títulos de Grande Campeão e Grande Campeã do continente Inglês.

Rafael Arenhardt, do Criatório Serro Azul, conquistou os títulos de Grande Campeão do continente Asiático, Grande Campeã do continente Mediterrâneo e Grande Campeão e Grande Campeã do continente Americano. O criador também recebeu as premiações de Melhor Macho do continente Asiático.

André Machado, do Criatório Sidelina, foi premiado com os títulos de Grande Campeã do continente Asiático, Grande Campeão e Grande Campeã Miniatura, além de Melhor Fêmea do continente Asiático.

Ovinos: diversidade de raças e reconhecimento aos criadores

A ovinocultura teve participação expressiva na relação de premiados, com resultados em raças voltadas à produção de carne e lã e em diferentes categorias de julgamento.

Manoel Zirbes, da Cabanha Santa Camila, conquistou o prêmio de Trio Rústico de Grande Campeã Merino Australiano PO.

Vinicius Freitas e Filhos, da Cabanha Escondida, receberam os títulos de Trio Rústico de Grande Campeão Ideal PO, Trio Rústico de Grande Campeão Corriedale PO, Trio Rústico de Grande Campeão Corriedale PA e Grande Campeão Corriedale PO.

Ciro Manoel Canto de Freitas, da Cabanha São Marcos, foi premiado com o Trio Rústico de Grande Campeão Ideal PA.

Na raça Hampshire Down, Lins Eloi de Souza da Costa, da Cabanha São Mateus, conquistou o Trio Rústico de Grande Campeão PC e a Grande Campeã Hampshire Down PC. Frederico Gonçalves Rott, da Cabanha Nova Palma, recebeu o prêmio de Trio Rústico de Grande Campeão Hampshire Down PA.

A Cabanha MLaneira, representada por Felipe e Maria Luiza, foi reconhecida com o Trio Rústico de Grande Campeão Merino Australiano PA e o Grande Campeão Merino Australiano PA.

Renato Costa e José Ovidio Costa, do Vale do Camoaty, conquistaram o título de Grande Campeã Ideal PO.

Bruno Motta, da Cabanha Tapera, recebeu os prêmios de Grande Campeã Texel PO e Grande Campeão Texel RGB. Marçal Rodrigues Saucedo, da Agropecuária Ipê, foi premiado com a Grande Campeã Ile de France PO.

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Na raça Hampshire Down PO, o título de Grande Campeã ficou com Niuto Carlos Tort Galho, da Cabanha Quebra Galho.

Maximiliano e Lara Oliveira, da Cabanha Bom Retiro, conquistaram o título de Grande Campeã Texel Naturalmente Colorido.

Kisi Machado Cavalheiro, da Cabanha Cavalheiro, recebeu a premiação de Grande Campeã Crioula RGB. Já Gabriel Trindade e Renata, da Cabanha Água Boa, foram reconhecidos com o título de Grande Campeã White Dorper.

Bovinos: Angus, Brangus, Hereford e Braford entre os destaques

Os julgamentos de bovinos contemplaram raças de importância para a pecuária de corte, com premiações nas categorias de galpão e rústicos, além dos resultados por raça.

Paulina Macedo Linhares, da Tradição Azul, representada por Fernando Broda, conquistou os títulos de Grande Campeã e Melhor Rústica da raça Angus, Grande Campeã Ultrablack, Grande Campeão Brangus Trio e Grande Campeã da raça Brangus.

Adriano Servelo, da Cabanha LS, representado por Miller Dornelles, recebeu os prêmios de Grande Campeão Angus, Trio Grande Campeão Brangus e Grande Campeão Ultrablack.

Na categoria de rústicos, Eduardo Silveira, da Cabanha Cafundó, conquistou o título de Melhor Rústico Brangus.

André Plastina Gomes, da Estância do Salso, foi premiado com o Trio Grande Campeão da raça Charolês PO. Reci Fernandes Dorneles, da Marca Oito, recebeu o Trio Grande Campeão da raça Nelore PO.

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Na raça Hereford, João Souza Cavalcanti, da Cabanha São Fernando, conquistou os títulos de Grande Campeão de Galpão Hereford PO, Grande Campeã de Galpão Polled Hereford PO e Grande Campeão de Galpão Polled Hereford PO.

Ciro Manoel Freitas, da Cincerro Genética, recebeu o título de Grande Campeão Rústico Hereford PO. O criador também foi premiado com o Trio Grande Campeão Polled Hereford PO Rústico e o Grande Campeão Polled Hereford PO Rústico.

Paulo Valente, da Agropecuária Valente, conquistou o título de Grande Campeã Polled Hereford PO Rústica. Cícero Pereira, da Fazenda Eucalipto, recebeu o prêmio de Grande Campeã Rústica Polled Hereford PC.

Na raça Braford, Raphael Houayek, da Fazenda Esperança, conquistou os títulos de Grande Campeã e Grande Campeão de Galpão, além de Trio Grande Campeã e Melhor Rústico Macho e Fêmea. Anibal Camps, da Estância Umbu, foi premiado com o Trio Grande Campeão Rústico da raça Braford.

Equinos: Quarto de Milha e Crioulos também foram premiados

Os julgamentos de equinos tiveram premiações para as raças Quarto de Milha e Crioula.

Mario Piffero Monteiro, da Estância Santa Maria, representado por Cesar Monteiro, recebeu o título de Grande Campeã da raça Quarto de Milha. Cesar Monteiro Filho, do Haras Novo Mundo, conquistou o de Grande Campeão da mesma raça.

Na raça Crioula, Márcia Iung, da Cabanha Malke, foi premiada com o título de Grande Campeã, enquanto Rafael Nascimento, da Cabanha Rauna, recebeu o de Grande Campeão.

Reconhecimento ao trabalho no campo

O jantar encerrou o dia de premiações com o reconhecimento aos criadores e expositores que participaram dos julgamentos da 84ª Expofeira. Os resultados reuniram diferentes raças e categorias, evidenciando a diversidade da criação animal presente na exposição.

Ao destacar os premiados, o Sindicato Rural de Alegrete também ressaltou a importância da participação dos produtores e da continuidade de uma exposição que chega à sua 84ª edição, mantendo os julgamentos de animais entre as atividades centrais da programação agropecuária do município.

Fotos: Santierri