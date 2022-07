A bola vai rolar no Citadino com 30 equipes e três divisões

O Citadino de Futsal 2022 já reuniu as equipes interessadas na competição. As três divisões continuam, ideia que deu certo e foi elogiada pelos times participantes.

Nesta semana, duas importantes reuniões já alinharam a disputa. Na Série A, estão definidas as equipes e grupos. Conforme sorteio realizado na sede das LAF no último dia 4, a chave A terá Center Fhotos; Celtic; Cidade Alta; Garupa ASSAD e Galaticos.

Já na B, União Society/FNP; AGN; Fortaleza; SE Real e AABB. Na Série A, o tempo de jogo será de 20 minutos cronometrado, na B e C (15 cronometrado).

Representantes da Série A, definiram competição.

Cada equipe pode inscrever até 20 atletas, podendo incluir até 4 atletas federados ou com domicílio fora de Alegrete. Os jogos estão previstos para iniciarem dia 5 de agosto, na Arena Esporte e Lazer. Não segundona, os clubes optaram por liberar a participação de atletas.

O sistema de disputa na fase classificatória – A, B e C, será Chave A x B, sendo duas chaves de 5 e *8 na geral classificam. Nas quartas – 1×8, 2×7, 3×6, 4×5 seguida de semifinais e final.

Na terça-feira (5), na LAF, estiveram reunidas as equipes das Séries B e C. Houve a confirmação de 8 equipes.

A organização aguardará até a próxima segunda (11), ofertando 12 vagas para o Citadino de Futsal 2022, que se dará da seguinte forma. Os dois primeiros pagantes disputam a série B e os demais ficam na série C.

Informações podem ser obtidas no Sesc e na Prefeitura com o Diretor de Esportes Clóvis Gonçalves.

O Citadino de Futsal 2022, é uma realização do Sesc e Prefeitura Municipal de Alegrete, com a parceria da AJS. Os jogos serão as sextas e domingos, com rodadas nos feriados, com partidas aos sábados. O término está previsto para 17 de dezembro com a cerca de 96 jogos ao total.

