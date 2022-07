Família não tem como levar filha de 4 anos para perícia em Quaraí

Share on Email

O drama dos pacientes de Alegrete quem tem que fazer perícias se arrasta ha mais de três anos, pela falta de médico perito aqui na cidade.

Uma família, em especial, vive essa situação por não ter como levar uma menina de 4 anos para fazer perícia em Quaraí.

O pai de Mariane diz que a filha é cardiopata e já fez 4 cirurgias em Porto Alegre. “Eu moro para fora e tenho uma caminhonete de dois lugares que nem dá para por cadeirinha e, além disso tenho problema de visão”.

Uma das saídas seria um Uber que cobra 380 reais e não disposmos desse valor, pois ganho salário mínimo, diz Renato.

A mãe Manoela da Silva, que vive com a menina aqui na cidade, confirma que estão tentando, inclusive, uma carona e se propõem ajudar a pagar a gasolina para que a menina esteja no dia 21, as 8h para fazer a perícia em Quaraí.

– Já tentamos a Secretaria da Saúde e fomos informados que os veículos só levam para consulta e não perícia, disse a mãe.

A secretária da saúde em exercício, Nidiele Benevides, diz que o transporte da Prefeitura é só para pacientes SUS e, no caso do INSS, não podem fazer.

O pix para auxilio é pelo CPF da mãe, Manoella da Silva Ferreira, 03015174010

Fone contato: (55)984226630