A Casa Rural em Pré-Moldado da Ritt foi um sucesso na 80ª Exposição Agropecuária de Alegrete!

A Casa Rural pré-fabricada conta com uma área total de 38,38m ² e 57,45m² , todo seu alicerce é constituído de paredes e lajes maciças de concreto de 12cm, telhado com tesoura metálica de telha de aluzinco. Além de contar com esperas para fogão a lenha e lareira, o acabamento é em piso porcelanato, revestimento na cozinha e banheiro, além de toda pintura interna e externa em tinta acrílica.

Ambas as casas (38,38m ² e 57,45m²) dividem-se em um sala e cozinha integrada, dormitório e banheiro. Sendo que a primeira possui um dormitório e s segunda, dois.

A casa de um dormitório sai a partir de R$60mil, e a de dois dormitórios, a partir de R$99mil. Ambas podem ser financiadas pelo Banrisul, em até 10 anos com carência de 3 anos.

A Casa Rural foi lançada no dia 14 de Outubro durante a Exposição em Alegrete, o lançamento foi um sucesso e a casa atraiu olhares. Venha conhecer a novidade da Ritt Concretos e Pré-Moldados, faça agora seu orçamento, (55) 9 8454-9263.