Alegretense é campeão da Copa Soul em Farroupilha e vence ranking 2022

A cidade de Farroupilha recebeu no último dia 16 de outubro, na localidade de Linha Muller, a 4ª etapa da Copa Soul Mountain Bike. Em um trajeto com cerca de 21km, cerca de 800 ciclistas participaram da prova.

Na localidade de Linha Muller inclusive está localizado um dos pontos turísticos mais famosos do município, a cascata do Salto Ventoso. O evento foi realizado após um dia de chuva no município, o que elevou o grau de dificuldade da prova.

O ciclista alegretense Sérgio Soares Cruz, radicado em Caxias do Sul sagrou-se campeão da prova e de quebra arrematou o título da competição sendo premiado com uma bike Soul.

O alegretense completou o trajeto em 3 horas e 8 minutos, totalizando os 60 km da prova que registrou uma altimetria acumulada de 2.000 metros.

“Trajeto bem pesado. Choveu forte a noite anterior e as trilhas pesaram muito. O barro acabou judiando, mas graças a Deus consegui finalizar na frente”, destacou Cruz.

Este ano a Copa Soul passou por Nova Petrópolis, Canela, Carlos Barbosa que teve a etapa cancelada e finalizando em Farroupilha que ofereceu pontuação dobrada aos competidores.

A Copa Soul Mountain Bike tem como principal objetivo o incentivo ao uso da bicicleta na prática esportiva, seja ela competindo ou à passeio.