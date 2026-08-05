Há histórias que ultrapassam a sucessão dos fatos. São trajetórias em que a informação se encontra com a memória, o testemunho e a sensibilidade humana. A da bailarina e artista Graziela Fogliatto é uma delas.

No dia 29 de junho, ela completou dez anos vivendo em Madri, na Espanha. A data marca mais do que uma década longe do Brasil. Representa um percurso construído entre desafios, perdas irreparáveis e recomeços, tendo a arte como principal alicerce.

Para celebrar esse marco, Graziela escolheu uma forma incomum: escreveu uma carta ao pai, Manoel Paoli dos Santos. No texto, ela revisita momentos decisivos da própria trajetória e presta homenagem àquele que considera ter sido seu maior apoio durante toda a caminhada.

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“Foste a única pessoa que, desde o primeiro momento, nunca me deixou fraquejar”, escreve.

A frase resume uma relação que atravessa toda a narrativa. Mais do que uma homenagem familiar, a carta revela como o incentivo recebido do pai foi determinante para que permanecesse na Espanha, mesmo diante das incertezas que marcaram os primeiros anos da imigração.

Segundo o relato, a chegada ao país europeu foi acompanhada por medo, insegurança e pela condição de viver, inicialmente, em situação migratória irregular. Em diversos momentos, a ideia de desistir parecia inevitável.

Foi então que as palavras do pai passaram a funcionar como um ponto de equilíbrio.

Ele a incentivava a permanecer onde encontrasse felicidade e a seguir dançando flamenco — conselho que, anos depois, ela reconhece como decisivo para a construção de sua nova vida.

O luto vivido à distância

Entre os episódios mais marcantes da carta está a morte da mãe, ocorrida enquanto Graziela já vivia na Espanha.

Impossibilitada de retornar ao Brasil naquele momento, ela enfrentou o luto a milhares de quilômetros de casa.

O relato descreve um período de profunda ruptura emocional.

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“Naquela época, o mundo perdeu a cor, a comida perdeu o sabor e as viagens perderam sentido.”

Sem recorrer ao dramatismo, a narrativa revela o impacto da distância sobre uma perda que não pôde ser compartilhada presencialmente com a família. A ausência transformou o luto em uma experiência silenciosa, prolongada e profundamente solitária.

Quando a arte deixa de ser profissão

É nesse momento que o flamenco assume um novo significado.

Até então, a dança representava carreira e vocação artística. Depois da perda da mãe, passa a ser também um instrumento de sobrevivência emocional.

Cada ensaio, cada apresentação e cada movimento tornam-se uma forma de reorganizar a própria vida.

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Na carta, Graziela descreve o taconeo — o característico sapateado do flamenco — como uma linguagem capaz de expressar aquilo que as palavras já não conseguiam alcançar. O som dos pés contra o chão transforma-se em metáfora de resistência, saudade e permanência.

Mais do que uma manifestação artística, o flamenco passa a ocupar um espaço terapêutico em sua existência.

A reconstrução

Ao longo da década, a história deixa de ser marcada apenas pelas perdas.

Graziela relata que encontrou estabilidade emocional, construiu novos vínculos afetivos e passou a enxergar o futuro sem apagar o passado.

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“Hoje o mundo voltou a ter cor”, escreve.

Ao lado do companheiro e de amigos que considera fundamentais nessa caminhada, afirma ter alcançado uma paz construída lentamente, resultado da convivência entre memória, saudade e novos começos.

Uma vitória compartilhada

Embora a carta celebre os dez anos na Espanha, o texto deixa claro que a conquista não é apresentada como mérito individual.

Ao longo de toda a narrativa, Manoel Paoli dos Santos aparece como a figura que sustentou emocionalmente a filha durante os períodos mais difíceis.

É a ele que Graziela atribui a coragem para permanecer, insistir e continuar dançando quando tudo parecia desmoronar.

“Esta vitória de completar uma década na Espanha não é só minha, pai. É nossa.”

Mais do que uma comemoração, a carta transforma-se em reconhecimento público da importância dos laços familiares diante das adversidades impostas pela imigração e pela distância.

A trajetória de Graziela Fogliato revela que viver em outro país envolve muito mais do que adaptação cultural ou realização profissional. É um processo de reconstrução permanente, no qual a arte pode deixar de ser apenas expressão estética para tornar-se uma forma de resistência.

Ao completar dez anos em Madri, a bailarina celebra uma conquista que não se mede apenas pelo tempo vivido longe do Brasil, mas pela capacidade de seguir em frente sem perder a própria essência.

No fim, sua história reafirma uma das verdades mais humanas do jornalismo: algumas vitórias não são definidas pelo lugar a que se chega, mas pela força necessária para continuar caminhando quando tudo parece desabar.