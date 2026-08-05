Incêndio destrói apartamento e desencadeia rede de solidariedade em Alegrete

Amigos, clientes, colegas de profissão entre outros uniram esforços para ajudá-la a reconstruir a vida após a tragédia.

O incêndio, registrado na noite de segunda-feira (3), consumiu o imóvel e provocou perdas materiais significativas. Daniela e seu pai, Rui, e a sobrinha Melissa, conseguiram deixar o apartamento a tempo e escaparam sem ferimentos. No entanto, a cadela da família, Margarida, de oito anos, não resistiu à fumaça e morreu no local.

Diante da dimensão da tragédia, foi iniciada uma campanha solidária para arrecadar doações destinadas à família. Neste primeiro momento, estão sendo solicitadas roupas infantis masculinas nos tamanhos 8 a 10, roupas femininas para adolescente nos tamanhos M e G, além de calçados femininos número 37. Também foi disponibilizada uma chave Pix para contribuições financeiras, em nome de Daniela Cardona Peres (telefone): (55) 99993-9918.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Gesto de humanidade em meio à dor

Em meio às perdas, um gesto chamou a atenção pela sensibilidade. A empresa Angelos Oeste colocou sua estrutura à disposição da família e realizou sem qualquer custo a cremação de Margarida.

Embora possa parecer um detalhe diante da dimensão da tragédia, a iniciativa representou um importante gesto de acolhimento em um momento de profundo sofrimento. Para muitas famílias, animais de estimação ocupam um lugar afetivo semelhante ao de um integrante da casa, tornando sua despedida parte do processo de enfrentamento do luto.

Corrente de apoio

Casos como este evidenciam a capacidade de mobilização da comunidade alegretense diante de situações de emergência. Toda contribuição é bem-vinda para minimizar os impactos enfrentados pela família.

Enquanto as causas do incêndio ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades competentes, a prioridade agora é oferecer condições para que Daniela e seus familiares possam reconstruir a rotina.

A campanha segue aberta, e os organizadores destacam que qualquer contribuição — seja por meio de doações de roupas ou auxílio financeiro — representa um passo importante para quem precisa recomeçar praticamente do zero.