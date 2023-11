A encantadora amizade entre a bugia Chica e o cão Marlei na Praça General Osório

O amor entre os animais é um dos mais puros que existe e nos inspira a sermos melhores equanto pessoas. O exemplo vem da bugia Chica, que vive em árvores da Praça Nova, em Alegrete, há mais de cinco anos. Ela desce das árvores e interage com os taxistas e brinca com cães que estejam no local.

Mas um amigo, em especial, bem maior que a Chica, encanta os motoristas de táxis da Praça. A bugia é íntima do cão Marlei que retribui os afetos de uma forma carinhosa. Eles interagem, como poucos, nesta bonita relação entre os animais. A bugia já é bem conhecida de todos que caminham ou tomam chimarrão naquele espaço público, porque seguidamente desce das árvores e fica entre as pessoas. O animal é tão acostumado ao ambiente que chega a “roubar” as marmitas dos taxistas, disse Cristian que trabalha no local.

Marlei e Chica trocando carinhos