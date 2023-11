Congresso de Neonatologia debateu prematuridade, tratamento e novas técnicas

Alegrete foi palco do II Congresso Multiprofissional da Residência Médica e do X Encontro de Neonatologia da Fronteira Oeste. Este evento se tornou ainda mais relevante, pois foi na semana que antecedeu o mês de novembro, marcado pela campanha Novembro Roxo, dedicada à conscientização e prevenção da prematuridade.

A Dra. Marilene Campagnolo, neonatologista e responsável técnica pela UTI Neonatal, enfatizou a importância de discutir a prevenção da prematuridade, mesmo diante dos avanços tecnológicos nas Unidades de Terapia Intensiva. “Não podemos esquecer que o melhor lugar para o desenvolvimento dos prematuros é dentro da barriga da sua mãe,” destacou.

A Dra. Rosangela Munhoz Montenegro, preceptora da Residência Médica da Santa Casa, expressou satisfação ao afirmar que o objetivo do evento foi alcançado, consolidando Alegrete como um polo de conhecimento em saúde na fronteira oeste. Ela ressaltou a palestra de abertura, proferida por J.J. Camargo, que enfocou a importância das pessoas que fazem a diferença na área da saúde.

O X Encontro de Neonatologia da Fronteira Oeste, realizado em conjunto com o II Congresso da Residência Médica, buscou reunir e atualizar a equipe multidisciplinar que atua na UTI Neonatal, assim como outros profissionais ligados à neonatologia na região. A presença de renomados palestrantes de Porto Alegre, Dr. Jorge Luz e Dra. Marola Scherer, enriqueceu o evento com suas contribuições valiosas.

A Dra. Marilene destacou a participação significativa de mais de 15 pediatras de Alegrete e da fronteira oeste, evidenciando o comprometimento desses profissionais com a atualização contínua para proporcionar o melhor atendimento aos pacientes. Uma oficina inédita sobre Bubble CPAP, voltada para o suporte respiratório de bebês prematuros, foi realizada, oferecendo treinamento a equipes de diferentes hospitais.

Com mais de 130 participantes, incluindo alunos de medicina e enfermagem da região, profissionais de hospitais de São Borja e Rosário do Sul, e profissionais de saúde locais, o evento contou com mais de 30 palestrantes. Os organizadores expressaram profundo agradecimento aos patrocinadores, cujo apoio foi fundamental para viabilizar essa atualização em conhecimento e prática: Santa Casa, Prefeitura de Alegrete, Unicred, Unimed, Nestlé, Laboratórios Achê, EMS e Mantecorp, Sociedade de Medicina de Alegrete, Sociedade de Pediatria do RS, Simers e Mercado Estrela. Sem a colaboração desses parceiros, esse encontro enriquecedor não teria sido possível.