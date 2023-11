Operação das forças de segurança faz varredura no Presídio de Alegrete

A operação de revista geral, parte integrante do cronograma da 6ª Delegacia Penitenciária Regional, foi conduzida de forma tranquila e meticulosa, resultando em uma busca minuciosa nas dependências da instituição prisional. O administrador do Presídio de Alegrete, Paulo Bukowski, relatou que a operação transcorreu sem incidentes, assegurando a eficácia da ação.

Brigada Militar prende acusado de furto em estabelecimento em Alegrete

A operação contou com a participação ativa de diversas equipes, incluindo policiais penais do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), um policial penal da Agência Regional de Inteligência Penitenciária e três policiais penais da 6ª Delegacia Penitenciária Regional. Além disso, membros do quadro funcional do Presídio de Alegrete uniram forças, demonstrando a cooperação essencial entre as agências de segurança pública. O trabalho conjunto foi ampliado com o apoio da Brigada Militar, Bombeiros de Alegrete e Guarda Municipal, fortalecendo ainda mais o alcance da operação.

Para garantir a segurança e eficácia da revista, a quadra em frente ao Presídio de Alegrete foi interditada, permitindo que as autoridades agissem sem interrupções externas. Durante a fiscalização, foram encontrados itens ilicitos dentro das celas, incluindo celulares, pequenas porções de maconha e uma quantidade reduzida de cocaína. Apesar desses achados, o administrador do Presídio, Paulo Bukowski, enfatizou, na noite de ontem(8), que a revista foi tranquila.

Cavalo morre na Zona Leste de Alegrete em possível choque elétrico

Bukowski também explicou que a decisão de realizar a revista geral foi tomada devido ao tempo que havia passado desde a última ação semelhante. As duas horas de trabalho dedicadas à operação foram essenciais para reforçar a segurança na instituição prisional e manter o controle sobre os objetos e substâncias ilícitas que eventualmente possam entrar no presídio.

A ação conjunta realizada no Presídio de Alegrete não apenas demonstra a eficiência da colaboração entre as agências de segurança, mas também destaca a importância de revistas gerais periódicas para manter a ordem e a segurança dentro das instituições prisionais.