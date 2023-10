A escolinha que prepara crianças para um trânsito mais consciente no futuro

Uma mini pista foi montada, completa com sinalizações, placas, faixas de pedestres e ruas, com o intuito de ensinar aos jovens visitantes a importância e significado dos sinais de trânsito, semáforos e faixas de segurança.

A iniciativa visa educar as crianças desde cedo sobre as regras básicas de trânsito, promovendo uma compreensão sólida dos princípios de segurança viária.

A mini pista tornou-se um laboratório prático, onde as crianças puderam aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos, ajudando-as a compreender a importância de obedecer aos sinais de trânsito, respeitar as faixas de pedestres e entender o funcionamento do semáforo. Essa experiência interativa proporcionou um ambiente educativo e descontraído, onde as crianças puderam aprender brincando.

Além de fornecer informações essenciais sobre segurança viária, a Escolinha de Trânsito também ajudou a desenvolver habilidades cognitivas e motoras nas crianças. A interação com os agentes da Guarda Municipal permitiu que os jovens visitantes tirassem dúvidas e entendessem a importância de seguir as regras de trânsito para garantir a segurança de todos.

“A educação viária é fundamental para a formação cidadã das crianças. Por meio de atividades práticas como essa, estamos contribuindo para a criação de uma geração de motoristas mais conscientes e responsáveis no futuro”, afirmou o agente.