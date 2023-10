Iniciou a preparação para a Feira do Livro na Praça Getúlio Vargas

O Diretor da Secretaria de Educação, Rodrigo Guterres, anunciou que o palco principal deste ano se estenderá do Museu Pinto Bicca até a frente de uma lancheria, enquanto o centro da Praça Getúlio Vargas será ocupado pelos livreiros.

Mãe vai à DP para uma dura missão: denunciar a filha por drogadição

A grande novidade deste ano é a Feira do Livro na Praça Getúlio Vargas, onde estará em “companhia” do renomado poeta Mário Quintana. Durante o evento, a estátua receberá o sustentáculo do “Recanto dos Poetas”, um espaço que será inaugurado como parte da programação da feira. Essa iniciativa é uma homenagem do povo alegretense a todos aqueles que utilizam a poesia e a cultura como formas de encantar e enriquecer vidas.

O escritor André Soltau foi escolhido como o patrono da Feira deste ano, enquanto Elza Melo será a homenageada especial e Elvio Gonçalves o escritor homenageado. Além disso, a Sociedade Literária Rui Neves será reconhecida como a instituição homenageada, em reconhecimento ao seu papel fundamental na promoção da literatura na comunidade.

Tia Dani, a conselheira tutelar recordista em mandatos, vai focar na prevenção

A Feira do Livro de Alegrete se estabeleceu como um evento cultural de destaque na região, proporcionando acesso à literatura e à cultura a um público diversificado. Com uma programação variada que inclui palestras, lançamentos de livros, sessões de autógrafos e atividades educativas, a feira se tornou um ponto de encontro para escritores, leitores e entusiastas da cultura local.

A comunidade alegretense está ansiosa para mais uma edição deste evento tão significativo, que não apenas celebra a literatura, mas também fortalece os laços entre as pessoas, promovendo o amor pelo conhecimento e pela arte. A 42ª Feira do Livro de Alegrete promete ser mais um marco na história cultural da cidade, unindo gerações em torno do fascínio dos livros e das palavras.

Com informações e fotos Ana Fernandes