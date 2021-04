A família alegretense que trata os gatos como filhos

Compartilhe















O amor pelos animais faz com que muitas pessoas os tratem como se fossem filhos, um comportamento que muitos veem como exagerado.

O casal Adriano e Ariadne Paim, que moram na Restinga, demonstram o exemplo de carinho e atenção que têm pelos seus gatos.

Sempre que saem de casa para ir a algum lugar, junto com a filha Julia, de três anos, uma cena incomum acontece em que os gatos Maik e Mica ficam em volta e quando saem à rua eles vão juntos.

No último final de semana, a família saiu do bairro Macedo para visitar parentes na Avenida Eurípedes Brasil Milano e Adriano conta que sempre que vão sair, o gato fica na volta e sai ao lado. -Cada passo que damos ele esbarra na frente até que eu o pegue.

E para poder empurrar o carro da filha, o gato se acomoda em seus ombro e, assim vai até o destino da família.

Para não deixar a gatinha, a mulher a leva no colo e, assim, eles andam por todos os locais de Alegrete. – Já que gostam de andar com a gente, nós os levamos sem problemas e muita pessoas acham estranho o gato no ombro do meu esposo, comentou Ariadne.

E quando chegam nos locais, os gatos não saem de perto ate que o casal retorne para a casa.

Vera Soares Pedroso