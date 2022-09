A família Casa do Gaúcho, encerra o mês de setembro com o sentimento de gratidão

Para o empresário Pedro Gollo e sua esposa Sandra Gollo, retornar às atividades com toda a potência, foi sinônimo de esperança de dias melhores. A equipe foi incansável em oferecer o melhor atendimento aos que buscavam a encilha, pilchas e artigos para o gaúcho, afinal, lá se vão 32 anos de uma empresa que dedica-se à cultura e à tradição, honra a história de um povo aguerrido que não foge à luta.



A Cavalgada Solidária “Amigos da Casa do Gaúcho” foi a verdadeira demonstração de solidariedade, arrecadando um expressivo número de alimentos, os quais foram entregues à Casa Lar do Idoso – Ari Vargas Paim, e o desfile do 20 de Setembro, momento tão aguardado pela comunidade, aconteceu na mais perfeita ordem, com entidades trazendo em praça pública o capricho, o cuidado, o amor e o tradicionalismo que passa de geração em geração.



A Casa do Gaúcho, através dos proprietários e colaboradores, com muita satisfação, realizaram o tradicional sorteio com o prêmio de uma égua crioula pura e encilhada, pronta para desfile.

O mesmo foi realizado no dia 19 de Setembro, contemplando os seguintes clientes:

• Edgar Slifer – ( égua crioula pura e encilhada);



• João Carlos Ferreira – (Par de botas);



• Naísa Gindri – (Mateira).

Para a família Casa do Gaúcho, gratidão é o sentimento que define o mês de Setembro!

Parabéns aos contemplados, aos clientes e amigos que realizaram suas compras, aos envolvidos em cada evento, à equipe e à comunidade de um modo geral.

Aline Menezes