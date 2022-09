“Ele ameaçou pegar um facão”, diz monitora do rotativo sobre agressões e ofensas de motorista

De acordo com informações, o suspeito estava dentro do carro, estacionado na Rua Dos Andradas, quando uma monitora o alertou que havia três irregularidades na placa do veículo.

Ao saber, o homem se tornou agressivo e passou a xingar e ofender a funcionária, de 22 anos, que atua no Estacionamento Rotativo. Desta forma, a vítima saiu do local.

Na sequência, uma outra monitora estava passando quando foi abordada pelo indivíduo, muito alterado, que continuou a agredo-la verbalmente. Sendo que ressaltou que iria até o escritório, da empresa, com um facão. Quando a segunda vítima, de 20 anos, também se retirou.

Ainda segundo relato, o suspeito alegava que não é da cidade. Assim que percebeu que a Brigada Militar estava sendo acionada, saiu do endereço.

Entretanto, a placa do veículo e o nome do indivíduo foram repassados para os policiais, conforme cadastro no sistema do estacionamento rotativo.

Informações dão conta de que o veículo está no nome do filho do motorista e que ambos residem em Porto Alegre.

O veículo que o suspeito estava é um Corsa. As duas monitoras que foram agredidas verbalmente, destacaram que realizaram ocorrência na Delegacia de Polícia e solicitaram representação criminal.