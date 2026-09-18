A força do PAT: duas campanhas, milhares de pessoas e metas alcançadas em poucas horas

Duas histórias diferentes, envolvendo duas crianças e necessidades urgentes, tiveram um ponto em comum nos últimos dias: a mobilização da comunidade após a divulgação dos pedidos de ajuda pelo Alegrete Tudo.

Em menos de 12 horas, as duas campanhas alcançaram os valores necessários. Para as famílias, além da solidariedade de quem contribuiu financeiramente, o alcance da divulgação foi fundamental para fazer com que os pedidos chegassem rapidamente a um número maior de pessoas.

Uma das campanhas envolveu Maria Júlia, a Maju, de apenas quatro meses. A bebê estava internada em uma UTI em Porto Alegre, com diagnóstico de cardiomiopatia dilatada do ventrículo esquerdo. Segundo a família, havia necessidade de transferência para São Paulo para acesso a um tratamento especializado.

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O custo do transporte aeromédico, equipado com UTI e equipe especializada, foi estimado em R$ 66.882,98. Diante de outras despesas relacionadas à transferência e ao tratamento, familiares e amigos estabeleceram uma meta de R$ 70 mil para a campanha.

O tio da menina, Diego Correa, procurou o Alegrete Tudo justamente para ampliar a divulgação da história e alcançar mais pessoas.

Após a repercussão da reportagem, a campanha não apenas chegou à meta, mas ultrapassou os R$ 70 mil.

Em mensagem enviada ao Alegrete Tudo, Diego agradeceu a participação do portal na mobilização:

“A divulgação de vocês foi fundamental para que a história dela chegasse a muitas pessoas e ajudasse a mobilizar uma verdadeira corrente de solidariedade.”

O familiar também destacou que a campanha conseguiu atingir e superar o objetivo graças à participação de muitas pessoas.

“Fica aqui o nosso sincero agradecimento a toda a equipe do Alegrete Tudo por ter abraçado essa causa e ajudado a dar voz à Maju neste momento tão delicado”, escreveu Diego Corrêa.

Maquiel: outra campanha alcança rapidamente o objetivo

Pouco depois, outra história também mobilizou a comunidade.

Maquiel de Oliveira, de 8 anos, morador do Assentamento Novo Alegrete, precisava realizar com urgência uma ressonância magnética em Santo Ângelo. Conforme relatado pela mãe, Marilei Maria de Oliveira, o exame havia sido solicitado após uma alteração percebida na região frontal da cabeça do menino. O procedimento tinha custo de R$ 2.800.

Sem condições de arcar sozinha com a despesa, a família recorreu à comunidade e pediu que as pessoas contribuíssem ou, ao menos, compartilhassem a campanha para ampliar seu alcance.

Mais uma vez, a resposta foi rápida.

O objetivo da arrecadação foi alcançado, e a família fez questão de agradecer a todos que participaram da corrente de solidariedade, destacando também a importância da divulgação realizada pelo Alegrete Tudo.

Quando a informação também mobiliza

Os dois episódios mostram uma dimensão importante da comunicação local. Em situações como essas, publicar uma história não significa apenas informar. A notícia pode funcionar como uma ponte entre quem precisa de ajuda e pessoas que têm condições de contribuir.

No caso da Maju, a família precisava reunir uma quantia elevada para viabilizar uma transferência aeromédica e dar continuidade ao tratamento. No caso de Maquiel, tratava-se de conseguir recursos para um exame necessário com urgência.

Em ambos os casos, o pedido de ajuda ganhou visibilidade e rapidamente encontrou uma comunidade disposta a colaborar.

E há outro elemento importante: nem todos que recebem uma campanha conseguem ou podem fazer uma contribuição financeira. Mas podem compartilhar. E, em campanhas de arrecadação, o compartilhamento também pode ser decisivo para fazer a mensagem chegar a quem pode ajudar.

O alcance do Alegrete Tudo a serviço da comunidade

Com uma audiência consolidada e presença diária nas redes sociais e no portal, o Alegrete Tudo tem a capacidade de fazer com que histórias locais ultrapassem rapidamente o círculo de familiares e amigos.

É justamente nesse espaço entre informação, alcance e mobilização que o jornalismo local pode exercer uma função social.

As duas campanhas não foram resolvidas por uma única pessoa ou por uma única instituição. Foram resultado da soma de muitas contribuições.

O papel do Alegrete Tudo foi ajudar a fazer com que essas histórias fossem conhecidas.

E a resposta veio da comunidade.

Duas campanhas. Duas crianças. Duas necessidades urgentes.

E, em menos de 12 horas, dois objetivos alcançados pela força de uma corrente de solidariedade que começou com um pedido de ajuda e ganhou dimensão muito maior quando chegou a milhares de pessoas.