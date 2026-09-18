Desfiles de setembro levam público às ruas e aquecem vendas dos ambulantes em Alegrete

Junto com a movimentação, também cresce a presença dos comerciantes ambulantes, que aproveitam o período para ampliar as vendas.

Nos mais diversos desfiles realizados durante o mês, é comum encontrar bancas e trailers oferecendo água, pipoca, batata frita, refrigerantes, sorvetes, crepes, cachorro-quente e outros produtos. Para muitos desses trabalhadores, setembro é considerado um dos melhores períodos do ano para o faturamento.

A reportagem do (PAT) conversou com alguns comerciantes para entender como é feito o planejamento para acompanhar os desfiles, desde a escolha dos produtos até os locais onde serão instalados os pontos de venda, além de conhecer a expectativa de faturamento durante o período.

Uma das comerciantes, responsável por uma banca que comercializa sucos, crepes, sorvetes e outros produtos, destaca que a época costuma ser bastante movimentada. Segundo ela, setembro está entre os melhores meses de faturamento para o negócio, principalmente pela grande concentração de pessoas nas proximidades da praça e do seu estabelecimento.

Já Jorge Teixeira, que trabalha com um trailer de pipoca, batata frita, cachorro-quente e outros alimentos, afirma que os desfiles escolares estão entre os eventos de maior movimento. Ele explica ainda que os produtos oferecidos podem mudar de acordo com o tipo de desfile e o horário da programação.

Durante eventos noturnos e no desfile de 20 de setembro, por exemplo, o cardápio passa a contar com opções mais completas, como cachorro-quente, espetinho e açaí. “O pessoal de noite costuma consumir algo em formato de janta, algo mais robusto para o consumidor”, destaca Jorge

A movimentação também é percebida por Cleide Araújo, responsável por uma banca de batata frita e pipoca. Segundo ela, as vendas são potencializadas durante o período e o faturamento pode crescer em até 500% no fim do mês de setembro.

O aumento da procura exige uma rotina intensa de reposição. Mesmo realizando compras em grandes quantidades, produtos como milho, batata e água precisam ser adquiridos novamente para acompanhar o ritmo das vendas.

“Vendemos água, pipoca, batata. Cada dia que passa eu preciso ir ao mercado, comprar milho, batata, mais água. Isso que compro uma grande quantidade, mas sai tudo”, relata Cleide.

Um período aguardado pelos ambulantes

Com uma programação intensa de desfiles ao longo de setembro e a chegada da Semana Farroupilha, os comerciantes ambulantes entram em um período considerado estratégico para os negócios.

A escolha do ponto, o perfil do público e o horário dos eventos influenciam diretamente na preparação dos vendedores. Enquanto bebidas e produtos mais leves têm grande procura durante o dia, à noite aumenta o consumo de alimentos mais completos.