Reta final da campanha intensifica movimentação nas ruas em busca do voto

Em Alegrete, a movimentação já pode ser percebida em diferentes regiões da cidade. Ao circular pelas ruas e bairros, é possível encontrar equipes de campanha realizando bandeiradas, distribuindo materiais impressos e apresentando propostas aos eleitores. A reta final costuma concentrar uma série de ações para ampliar a exposição dos candidatos e reforçar suas mensagens junto ao eleitorado.

Neste período, um dos termos que ganha espaço entre as equipes é o chamado “virar voto”, expressão utilizada no ambiente eleitoral para se referir à tentativa de convencer uma pessoa que já declarou preferência por determinado candidato a mudar sua escolha. A estratégia pode ocorrer por meio de conversas nas ruas, visitas, reuniões, apresentação de propostas e contato direto com os eleitores.

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Além da busca por quem ainda está indeciso, os últimos dias também são utilizados para reforçar o contato com eleitores que já manifestaram apoio. A intenção das campanhas é manter a mobilização até o dia da votação, ampliando a presença nos bairros e levando as propostas dos candidatos ao maior número possível de pessoas.

A campanha eleitoral também ganhou força nos meios de comunicação. Desde 28 de agosto, está sendo veiculada a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, enquanto a propaganda eleitoral nas ruas, na internet e por meio de materiais impressos está autorizada desde 16 de agosto.

Com a proximidade da votação, o calendário eleitoral estabelece ainda datas específicas para o encerramento de determinadas atividades. No dia 1º de outubro, termina a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Já no dia 3 de outubro, véspera da votação, será o último dia permitido para distribuição de material gráfico, realização de caminhadas, carreatas e passeatas, até as 22h.

No dia 4 de outubro, os eleitores irão às urnas para escolher presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Até lá, a tendência é de uma intensificação das atividades de campanha. Candidatos e equipes aproveitam os últimos dias para percorrer bairros, conversar diretamente com eleitores, apresentar propostas e reforçar os pedidos de apoio, em uma corrida que chega à reta final antes da decisão nas urnas.